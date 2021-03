1 mort et 2 blessés graves dans un accident de camion survenu sur le pont de la rivière kara

Un camion d’immatriculation burkinabé, transportant des marchandises a dérouté dimanche 21 mars 2021 sur le pont de la rivière Kara et a fini sa course dans le cours d’eau. Ce drame a occasionné un mort et deux blessés graves.

Le véhicule venait de Lomé et se rendait au Burkina-Faso. Selon les témoignages recueillis, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule sur le pont. Le camion a chuté de la hauteur d’environ 10 mètres et a fini sa course dans la rivière Kara.

Certains témoins du drame évoquent l’état de somnolence du conducteur. D’autres encore parlement de la vétusté du pont.

Malheureusement on déplore un mort et deux blessés graves. Ces derniers ont été évacués au CHU de Kara par les sapeurs-pompiers pour des soins.