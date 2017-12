10 EME ANNIVERSAIRE DE LA FAST : LA FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’UNIVERSITE DE KARA EN JOURNEES PORTES OUVERTES

La Faculté des Sciences et Technique de l’Université de Kara (FaST–UK) a organisé les 21 et 22 décembre au campus nord à Pya sous le haut parrainage du Président de ladite université, les journées portes ouvertes.

Placée sous le thème « Sciences et technologies, pilier du développement » ces journées

s’inscrivent dans le cadre du 10ème anniversaire de l’ouverture de la FaST-UK et visent à faire connaître d’avantage au public la faculté, à jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été fait afin d’en tirer des leçons pour mieux préparer les décennies à venir.

Ces rencontres ont été marquées par une conférence débat sur le thème retenu, jeux et

concours sur le sous-thème « génie en herbe », la présentation de la faculté, la visite des stands et l’assainissement urbain.

Le président de l’UK, Pr Komla Sanda a félicité le premier Doyen de la FaST qui s’emploie

pour la formation de la jeunesse en vue de sa participation au développement du pays. Il a souligné la pertinence et le caractère évocateur du thème dans le cas où il conscientise l’Université de Kara sur son rôle dans le processus de transformation positive du pays à travers des innovations. Le Président a réaffirmé la volonté des autorités universitaires à accompagner la FaST, porteuse de développement et exhorté les étudiants de la FaST à aller jusqu’au bout de leurs études pour bâtir un avenir radieux pour le Togo disposant de beaucoup de potentialités.

Le Doyen de la FaST, Pr Gnon Baba a apprécié l’existence de la faculté pendant 10 ans,

illustrée par des actions dont l’intervention de certains anciens étudiants de la faculté devenus enseignants dans des lycées et collèges de la région de la Kara. Il a aussi mentionné que la participation de la faculté a contribué à l’amélioration de cadre de vie des villes de Kara et de Sokodé à travers le service rendu dans l’assainissement et le Programme eau et assainissement du Togo. M. Gnon a cependant indiqué que des défis restent à relever pour l’avancement de la FaST à savoir le recrutement du personnel enseignant, la construction d’autres infrastructures pour abriter les laboratoires, des nouvelles filières technologiques en création comme le génie civil, la génie électrique, la mécanique industrielle et la biotechnologie.

Ouverte depuis la rentrée académique 2007-2008, la FaST-UK offre des formations en

Licence, Master et Doctorat (LMD) en Sciences et Techniques notamment en mathématiques, physique et chimie.

ATOP/KE/AAF