L’économie bleue se trouve aujourd’hui au centre du développement des Etats et les pays côtiers mettent tout en œuvre pour en profiter judicieusement. En Afrique de l’ouest Francophone, au total 15 Etats ont créé l’académie régionale des sciences et techniques de la mer (ARSTM). C’est une institution régionale de formation au métier de la mer. A Lomé, en prélude à la 11ème réunion du conseil d’administration de ladite académie, les experts deux jours durant, vont plancher sur la vie de l’ARSTM et examiner les activités de l’année dernière.

Ce pôle d’excellence de formation en sécurité et sûreté maritime dans le golfe de Guinée eu égard à son évolution a d’importants défis à relever.

Les conclusions des travaux des experts seront soumises à l’appréciation du conseil d’administration composé de 8 pays ce jeudi. L’honneur reviendra au Togo de prendre la tête du conseil crée en 1987, l’académie a célébré l’année dernière son jubilé de perle.

Elie AGBA-GNADAO