Le 12e congrès international de psy cause est ouvert ce 04 décembre à Lomé. Ce congrès est couplé du 2e congrès de la société togolaise de santé mentale. Durant 3 jours, les congressistes vont réfléchir sur la famille et la psychopathologie surtout dans l’espace francophone.

La santé mentale devient un défi majeur de santé publique. Ce 2e congrès réunis les psychiatres et psychologues des pays francophone. Il s’agit de trouver les meilleurs moyens pour réduire ce problème dans l’espace francophone.

Au Togo le gouvernement s’est engagé depuis quelques années dans la promotion de la santé mentale. Il a été mise en place à cet effet une école de formation des masters en santé mentale à l’université de Lomé et une unité de santé mentale dans tous les centres hospitaliers. Ses professionnels venus d’Afrique du Canada et d’Europe vont capitaliser les expériences réalisées dans l’espace francophone et fournir au pays des données probantes qui contribuent au mieux-être de la santé mentale.

Tabita AKAKPO

mise en ligne Elie AGBA-GNADAO