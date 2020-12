17e SESSION ORDINARE/CONSEIL DES MINISTRES DU CONSEIL DE L’ENTENTE

Le conseil des ministres du conseil de l’entente a tenu sa 17e réunion ordinaire ce 04 décembre à Lomé. Au menu, l’analyse du rapport d’activité 2019 des finances et du budget de l’institution. Des recommandations ont été également faites pour la redynamisation du conseil.

C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que s’est tenue la 17e réunion ordinaire du conseil des ministres du conseil de l’entente. A l’ordre du jour l’adoption du rapport d’activité 2019 du secrétariat exécutif du projet annuel de performance PAP 20121. Le conseil a examiné les différents projets en cours dans l’espace et s’est engagé à mobiliser davantage de ressources pour leur poursuite. L’élaboration du programme d’électrification à base des sources d’énergie renouvelable a été salué par le conseil des ministres. Ce dernier a donné quitus au secrétaire exécutif pour sa gestion et au commissaire au compte pour l’exécution de son mandat.

L’avancée de la démocratie dans l’espace traduite par l’organisation des élections apaisées au Burkina-Faso, en Côte-d’Ivoire et au Togo a été constaté. Le conseil des ministres n’a pas manqué de féliciter les présidents réélus dans ces 3 pays. Il réaffirme ainsi son attachement à la paix et à la sécurité dans l’espace. L’institution présidé actuellement par le chef de l’Etat Faure Essozimna GNASSINGBE a pour objectif de promouvoir une intégration politique et culturelle plus étroite et plus dynamique entre les pays membre, une intégration économique ainsi qu’assurer la paix, la sécurité, la stabilité et le bien-être des populations.

Elie AGBA GNADAO