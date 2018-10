Que peut faire la science pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable ODD, le sujet est l’ordre du jour de la 18e édition des journées scientifiques internationales de Lomé qui s’ouvre ce 08 octobre. Des universitaires, des chercheurs, des OSC et des partenaires réfléchissent pour apporter des approches de solutions innovantes pour aider les Etats dans la mise en œuvre des ODD. Le thème retenu « l’Afrique face aux ODD : quelles recherche et innovation pour un développement durable ».

A l’aune des objectifs du développement durable, la communauté des chercheurs à Lomé pour questionner la recherche et l’innovation. La 18e édition des journées scientifiques internationales de Lomé a réuni plus de 12 nationalités venues d’ailleurs et du Togo. Elles veulent mettre à contribution leur savoir-faire pour influer les orientations des pays africains dans l’atteinte des ODD. C’est un rendez-vous de partage de connaissance et de recherches autour des ODD. A l’agenda : 1485 communications. Elles vont aborder tous les secteurs touchés par les sciences. Déjà, la leçon inaugurale met en lien la recherche scientifique et le développement en Afrique noire. Elle expose un tableau quelque peu sombre de la situation et interpelle la conscience collective.

Ceux qui en sont pionniers ont été honorés à l’ouverture officielle des journées scientifiques. Comme pour dire qu’au bout de l’ancienne corde que se tisse la nouvelle qui a encore besoin de plus d’attention pour relever, beaucoup d’autres défis dans la lutte contre la pauvreté.

rédaction tvt