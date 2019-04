La conférence inter africaine de la prévoyance sociale CIPRES tient sa 27e session ordinaire du conseil des ministres de tutelle de la CIPRES ce 05 mars à Lomé. En marge de cette rencontre, l’organisation tient également le 1er forum international sur la couverture maladie. Axée sur la problématique de l’instauration de la couverture maladie dans les Etats de la zone, cette rencontre permettra aux experts présents de faire des propositions concrètes pour appuyer les états membres dans leur démarche de couverture maladie universelle. La cérémonie de lancement de cette rencontre de haut niveau a été présidée par le premier ministre Komi Selom KLASSOU.

CIPRES est l’organe d’accompagnement et d’appui des états membres dans les actions sociales, démontre une fois de plus son attachement et son engagement pour un accès au soin de qualité et à un prix réduit. Les experts des pays membres auront pour tâche principale de définir à travers ce premier forum des stratégies de mise en place de la couverture maladie universelle et son mode de financement. Il est également question d’un focus sur la gouvernance des systèmes d’assurance maladie dans la zone CIPRES. Le premier forum de Lomé est également couplé avec la 27e session ordinaire du conseil des ministres de tutelle de la zone CIPRES.

Tous les pays membres de la CIPRES sont conscients des défis à relever pour atteindre une couverture maladie universelle. Et pour y arriver la solution reste surtout de revoir le mode de financement de la protection sociale en générale et de la couverture maladie en particulier. La thématique retenue pour ce forum répond clairement à l’ambition du Togo, celle d’arriver à une couverture maladie universelle. Une forte ambition nourrit par le gouvernement. Le Togo amorce donc un pas de géant pour offrir une assurance maladie à toutes les couches surtout celles les plus vulnérables. Dans cette démarche, le pays peut compter sur son partenariat franc avec l’UNICEF, l’OMS et le BIT pour finaliser l’actualisation de la politique nationale de la protection sociale et aboutir à la réforme du système hospitalier prévu dans le PND.

Luc ASSIH

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO