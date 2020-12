21e SESSION DIALOGUE TOGO/UE

La XXIe session du dialogue politique entre le Togo et l’Union européenne (UE) s’est déroulée mardi 08 Décembre 2020 à Lomé. Un rendez-vous annuel destiné à faire le point de la coopération. Cette nouvelle session a débattu des questions prioritaires et d’actualité parmi lesquelles la pandémie du covid19.

A l’ordre du jour, des sujets d’intérêt commun, aux deux parties. Le social, la politique, la santé, la sécurité, et l’Economie. La partie européenne a félicité les autorités pour ma gestion pragmatique de la pandémie.

Concernant les priorités du partenariat Togo-UE, les deux partenaires ont mis en exergue les domaines clés pour un développement durable partagé, tels qu’issus de leurs documents stratégiques respectifs que sont la feuille de route du gouvernement togolais 2020-2025 et la programmation conjointe 2021-2027 de l’UE.

Sur la situation sécuritaire dans la sous-région, les participants ont exprimé leurs vives inquiétudes face à la multiplication des actes terroristes dans le Sahel et ont promis renforcer leur coopération militaire et stratégique pour y faire face.

L’UE a notamment indiqué que cette question cruciale de l’insécurité grandissante, qui touche également la jeunesse des deux continents, sera notamment débattue au prochain sommet des chefs d’Etat et de gouvernement UE-UA prévu en 2021.

Cette rencontre permettra de discuter de plusieurs questions relatives à la coopération et à l’harmonie entre les deux continents).

Dans un communiqué rendu public à l’issue de la rencontre, ‘l’Union européenne et ses Etats Membres saluent les progrès enregistrés par le Togo en matière de gouvernance économique et de développement, ainsi que dans les domaines de la paix et la sécurité, tout en encourageant des réformes plus ambitieuses dans les domaines de la justice, de l’inclusion sociale, de la consolidation de la démocratie et de la lutte contre la corruption’.

Ulrich AMEGA