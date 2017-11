25 ANS CONSTITUTION 1992

La Constitution de 1992, sujet à diverses interprétations. Du 13 au 14 octobre dernier, le colloque international de Lomé a planché sur la question avec d’imminentes personnalités venues d’ici et d’ailleurs. Chacun en ce qui le concerne a exprimé sa position. C’est autour des hommes de médias de s’approprier les acquis du colloque et les fondamentaux de cette loi en vue de pouvoir s’en servir dans leurs analyses et interprétations.

Et à ce qui concerne la question du retour intégrale ou non à la constitution de 1992, l’objet de désaccord entre l’opposition et la majorité parlementaire, le colloque international de Lomé est parvenu à un certain nombre de conclusion.

Plusieurs exposés et panels vont meubler cet atelier pour non seulement éclairer l’opinion publique mais aussi améliorer sa capacité de choix dans le contexte pluraliste pré-électorale.