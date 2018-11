12 pays de la sous-région ouest africaine engagés pour la protection de la terre et de l’eau. La plateforme convergence globale s’est donné comme mission de sauver l’écosystème à travers des actions concrètes. L’agro écologie paysanne, une solution choisie pour permettre à l’Afrique de produire et consommer bio.

Beaucoup de femmes sont impliquées à diverse niveau dans cette lutte. Elles s’occupent notamment de la transformation des produits naturels. Ce combat que mène la convergence de lutte pour la terre et l’eau est une nécessité qui interpelle plus d’un. Et chacun se doit de s’y engager pour la sauvegarder de l’environnement et la lutte contre les effets néfastes des produits chimiques.

Elie AGBA GNADAO