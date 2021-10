2eme session ordinaire du parlement du Niger : Yawa Djigbodi TSEGAN y a pris part

La deuxième session ordinaire de l’année 2021 de l’Assemblée Nationale du Niger s’est ouverte ce lundi 27 septembre 2021, au palais des congrès de Niamey. Parmi les parlementaires nigériens, la présidente de l’Assemblée nationale Togolaise, Yawa Djigbodi TSEGAN, invitée à cette cérémonie.

La cérémonie présidée par M. Seini Oumarou, Président du parlement du Niger, a enregistré la participation d’une dizaine de présidents de parlement à l’instar de Chantal Yawa Djigbodi Tsègan, Présidente de l’Assemblée nationale togolaise, des représentants des institutions parlementaires des pays de la sous-région ; des anciens présidents du parlement du Niger ; des présidents des institutions accréditées au Niger ; des membres du gouvernement du Niger et de plusieurs autres personnalités.

La coopération parlementaire entre l’Assemblée nationale togolaise et nigérienne se renforce davantage et s’oriente vers de nouvelles perspectives. En témoigne la présence à Niamey au Niger, de la Présidente de la Représentation nationale, Yawa Djigbodi Tsègan, qui a pris part, avec une délégation de députés, à la cérémonie d’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2021, à l’invitation de son homologue nigérien Séini Oumarou.

Le discours d’ouverture du président de l’Assemblée Nationale du Niger a été le principal point à l’ordre du jour de cette session budgétaire. Puis, les représentants des institutions parlementaires étrangères invités, à l’occasion, ont tour à tour livré leurs messages de solidarité et de fraternité au parlement du Niger et au peule nigérien. À la tribune, après avoir transmis les chaleureuses salutations du Président de la République, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, au peuple nigérien, la Présidente de l’Assemblée nationale, Yawa Djigbodi TSEGAN, a fait une intervention de circonstance axée sur la diplomatie parlementaire et l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui existent entre le Niger et le Togo.

« Mon message, en ce jour, se résume en un message de paix et de prospérité. Votre désir de maintenir les très excellentes relations d’amitié et de fraternité entre nos peuples et nos pays frères, malgré la situation sanitaire en cours, est très louable. Tout en célébrant la vitalité de la coopération entre nos deux parlements, Monsieur le Président et Cher aîné, je vous prie de bien vouloir Transmettre notre déférente admiration à Son Excellence, Monsieur Mohamed BAZOUM, Président de la République du Niger et en souhaitant que les relations qui unissent nos deux institutions parlementaires s’enracinent et se consolident », a laissé entendre Yawa Djigbodi TSEGAN, Présidente de l’Assemblée nationale du Togo.

Les travaux de cette seconde session ordinaire seront essentiellement consacrés à l’examen et à l’adoption de la Loi des Finances pour l’exercice 2022. Cette 3ème législature de la 7ème République est placée sous le signe de l’ouverture parlementaire au Niger.

Le Niger et le Togo consolident ainsi les liens fraternels qui unissent leur peuple respectif. Des rencontres bilatérales sont organisées par les plus hautes autorités des deux pays dans la perspective d’œuvrer au renforcement de leurs relations cordiales notamment, dans les domaines politique, économique, technique, culturel et scientifique pour le bonheur des peuples nigérien et togolais.

Ulrich AMEGA.