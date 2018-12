L’association des artisans de la nouvelle marche 2ANM du Togo a ouvert les portes de la 3e édition de la semaine de formation des coiffeurs et coiffeuses ce 03 décembre à Lomé. Un cadre de partage, d’échange et de renforcement de capacité des patronnes et patrons. Pour cette année 2018, les coiffeuses venues du Bénin, du Ghana, du Burkina-Faso ont accompagné leurs pairs du Togo. Le thème à cette rencontre est « mettre en valeur l’article la beauté de la femme ».

La coiffure est métier, un art qui nécessite diverses techniques pour créer plusieurs types de modèles. Des modèles pour apporter surtout une touche à la beauté de la femme. Ainsi des patrons et patronnes de 2ANM sont à l’œuvre pour acquérir de nouvelles connaissances dans l’art de rendre belle une femme.

A travers cette rencontre annuelle, l’association entend rassembler les professionnels de la coiffure de la sous-région dans le but de valoriser et de partager les expériences de leur métier.

Reportage Viviane N’SOUVI

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO