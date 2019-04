La 44e réunion annuelle du groupe de la Banque Islamique de Développement BID s’est déroulée les 5 et 6 avril dernier au Maroc. Le ministre togolais de l’économie et des finances, gouverneur de la BIB était présent.Il a présenté les avancées économique réalisées par le Togo.

Tenue cette année sous le thème la transformation dans un monde en mouvement, un cheminement vers les objectifs de développement durable, cette réunion annuelle de la Banque Islamique de Développement est l’occasion pour les représentants des états membres de décortiquer les quatre piliers essentiels du plan quinquennal de la banque à savoir, les partenariats publics privés, la science ,la technologie, l’innovation, la chaîne de valeur mondiale et la finance islamique. Le ministre togolais de l’économie et des finances, gouverneur de la BIB, a réitéré aux personnels de la banque, les encouragements du gouvernement togolais pour toutes les initiatives prises afin d’accroître l’efficacité de la gestion du portefeuille des projets.

Le ministre Sani YAYA a présenté au cours de ses assises, les avancées économiques réalisées par le Togo. Selon lui, le pays bénéficie depuis une dizaine d’année d’un cadre macroéconomique stable avec un taux de croissance moyen supérieur à 5% et une inflation maîtrisée à moins de 2%. A la tribune de la Banque Islamique de Développement BID, Sani YAYA a expliqué les grandes lignes du Plan National de Développement PND. Après avoir remercié la BID pour son appui, le ministre s’est dit certain de pouvoir compter sur l’appui financier et technique de la BID pour mener à bien ce plan.

Carmen Madjé AKAKPO

Mise en ligne par Ulrich AMEGA