L’Afrique de l’ouest et du centre sont en dessous des performances en matière de lutte contre le VIH-Sida selon l’ONU-Sida. Les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie sont en réunion ce 28 novembre à Lomé. Pendant deux jours, partenaires techniques et financiers venus d’une vingtaine de pays vont définir des stratégies appropriées pour une prise en charge efficace des populations clés en vue de l’éradication du Sida dans les deux sous-régions à l’horizon 2030. Occasion de renforcer la qualité et l’efficacité des programmes en faveur des populations vulnérables en VIH/Sida.

Au niveau du Togo, plusieurs actions sont menées par le gouvernement pour faciliter l’accès des populations clés au service prévention-soins et traitement du Sida. Des stratégies qui ont permis au pays d’obtenir des résultats encourageants avec un taux de couverture des médicaments antirétroviraux de 60%, la réduction significative de la mortalité liée au Sida et la baisse des nouvelles infections.

Reportage Ekue SALLAH

Mise en ligne Elie AGBA GNADAO