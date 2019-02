La commission de l’UEMOA et le gouvernement passent en revue la 4e édition des résultats de l’évaluation de la mise en œuvre effective des réformes politiques, projets et programmes communautaires au Togo. Un exercice qui a permis de relever que le Togo a fait un progrès sensible par rapport à l’année dernière. La revue permet d’avoir une idée sur la bonne exécution des politiques, projets et programmes.

La délégation de l’UEMOA et les membres du gouvernement passent en revue les résultats faites sur le terrain en matière des réformes, des politiques des programmes et projets de l’espace communautaire exécutés par le gouvernement. Le Togo à fait une progression de deux points en 2018. L’évaluation a porté sur le rappel des résultats de 2017 suivi de l’analyse des performances enregistrées en 2018. Il ressort qu’en 2018, le Togo affiche un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 64% contre 62% en 2017. Un bon élève salué par l’UEMOA.

Cette revue se veut être un dispositif institutionnel de suivi permettant de s’assurer de l’effectivité de l’harmonisation des législations nationales, de la coordination des politiques sectorielles et de la bonne exécution des politiques nationales programme et projet communautaire avec pour objectif d’améliorer significativement la compétitivité et l’attractivité de l’union. Au cours de cette rencontre politique, le Togo a réaffirmé la bonne volonté à ouvrer davantage pour l’atteinte des objectifs de la communauté.

Edem SOUSSOUKPO

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO