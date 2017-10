5ème EDITION DU PROJET « VACANCES CITOYENNES GRAINE » DE L’ONG SOL : LES ENFANTS RESTITUENT LES ACQUIS MUSICAUX LORS D’UN CONCERT

La cinquième édition du projet dénommé « Vacances Citoyennes Graines », un programme de formation musicale des enfants de sept à quinze ans de l’ONG Source Of Light (SOL) a pris fin le samedi 16 septembre à Lomé, par un concert d’évaluation qui a permis aux apprenants de restituer ce qu’ils ont appris pendant un mois.

Au total vingt-cinq enfants ont participé à ce projet qui vise à occuper les apprenants

pendant les vacances et favoriser l’éclosion de jeunes talents en leur offrant l’opportunité de se familiariser avec des instruments de musique sous l’encadrement des formateurs « professionnels et compétents » recrutés sur appel à candidature et outillés.

Pendant plus d’une heure, les enfants, répartis en trois groupes, ont émerveillé le public à

travers la démonstration de l’utilisation et du maniement des guitares solo et base, du piano, de la batterie et du micro. Ils ont interprété plusieurs morceaux d’artistes togolais et étrangers et chanté des compositions personnelles sous les applaudissements de leurs parents et des spectateurs visiblement séduits par les prestations et les talents de ces musiciens en herbe. En dehors de leurs acquis en musique, les enfants parfois en groupe de trois ou quatre sur scène ont exécuté des danses chorégraphiques sous les ovations du public.

Pour le directeur exécutif de l’ONG SOL, Ayaovi Dabla « les retours satisfaisants et les

encouragements des parents qui sont parvenus à l’Administration de SOL semblent simplement suggéré la 6ème édition de cet évènement culturel et citoyen qui a positivement marqué la vie des bénéficiaires en ce sens qu’il leur a permis de rentabiliser leurs vacances en développant leur talent de jeunes artistes tout en favorisant la cohésion sociale chez les enfants ». Pour lui, ce projet qui a formé à ce jour 258 enfants, contribue à la politique culturelle du gouvernement, celui de « construire une nation unie sur un socle culturel diversifié et réhabilité ». Il a remercié tous les parents qui continuent de leur faire confiance puis lancé un appel aux partenaires et mécènes pour pérenniser ce projet qui prévoit aussi la remise des attestations de participation et des fournitures scolaires aux enfants.

Créée en 2007, Source Of Light (SOL) a déjà réalisé trois projets sur la promotion artistique, le renforcement des capacités et la sensibilisation qui visent respectivement à promouvoir les jeunes artistes musiciens et chanteurs togolais, à faire connaître aux acteurs culturels leurs droits et devoirs en vue de leur professionnalisation et à sensibiliser les populations sur différents thématiques à travers les concours d’arts de la scène (musique, danse, slame, humour …) à l’issue des quels les meilleurs sont sélectionnés et accompagner.

ATOP/MEK/APS