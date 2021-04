5ème Recensement Général de la Population au Togo : 80% des fonds déjà disponibles

Le financement du budget global du 5ème recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5) est presque totalement bouclé. En concertation Jeudi 15 avril 2021 à Lomé, les partenaires techniques et financiers du Togo se sont engagés à mobiliser le reste des fonds nécessaires.

Son coût est estimé à 8 milliards de Fcfa.5,6 milliards ont d’ores et déjà été sécurisés.

Une table-ronde avec les PTF s’est déroulée en Visio jeudi avec la participation de Sandra Ablamba Johnson, la secrétaire générale de la présidence.

« La Banque mondiale est disponible pour permettre au Togo de réaliser effectivement ce recensement dans les meilleurs délais », a indiqué Awa Cissé Wagué, la représentante de la Banque à Lomé.

Chef de file des PTF, le Fonds des nations unies pour la population (UNFPA) se dit également prêt à s’engager.

Le recensement est réalisé tous les 10 ans. En raison de la crise sanitaire, il a été reporté d’un an.

L’opération est pilotée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED).

« Ce recensement doit permettre de disposer de données actualisées, fiables et pertinentes pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement », a rappelé Kouassi Koame, le directeur général de l’INSEED.

« Il s’agit d’une opération d’une extrême importance en raison des objectifs poursuivis à savoir : fournir des indicateurs démographiques et socio-économiques aux décideurs et planificateurs pour l’élaboration des plans et stratégies de développement économique ; fournir des renseignements sur la répartition spatiale de la population, les déplacements de la population etc. en vue d’orienter les autorités dans la structuration et l’aménagement du territoire; fournir des indicateurs pertinents relatifs au développement humain durable et aux conditions de vie des ménages; saisir les principales caractéristiques relatives à l’habitat et notamment actualiser le fichier des sites habités », a précisé la secrétaire Générale de la présidence, Ablamba Johnson.

Ulrich AMEGA