Les chefs d’Etats Ivoirien Alassane OUATARA, Ghanéen Nana Akoufo-ADDO, Nigérien Mahamadou ISSOUFOU et Togolais Faure Essozimna GNANSSINGBE ont pris part à la 5ème réunion de la Task Force présidentielle à Accra pour plancher sur les moyens à mettre en œuvre pour accélérer le processus de création de la monnaie unique CEDEAO.

Il s’agit pour les chefs d’Etats mandatés par la CEDEAO d’adopté une nouvelle feuille de route après le travail des experts tenu en janvier à Abuja au Nigéria. S’inscrivant dans la vision des chefs d’Etat de la CEDEAO, le président Ghanéen a salué la présence de ses pairs et souligné la nécessité de parvenir à la création de la monnaie unique pour l’espace communautaire.

Pour le président Ghanéen, la CEDEAO a d’énormes potentialités et d’opportunités pour avoir sa monnaie unique et s’imposer sur marché mondial. Le rôle de la Task Force présidentielle est d’accompagner et d’éclairer les décideurs sur le processus d’intégration monétaire.

A cet effet Nana Akoufo-ADDO à réaffirmer l’engagement des chefs d’Etat de voir le projet se concrétiser à échéance en 2020.

