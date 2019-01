Le forum africain des personnes handicapées FAPH a tenu le 28 janvier un atelier consultatif avec ses partenaires. Les travaux de cette rencontre se déroulent en marge de la 6e réunion de son conseil exécutif et vise à faire le point des activités passées et planifier celles à venir.

C’est un cadre d’échange entre le forum africain des personnes handicapées et ses partenaires. Les travaux vont concrètement se focaliser sur la revue des programmes et la planification des activités futures. Les assises ont permis également de faire un plaidoyer appuyer sur l’inclusion socio-économique et professionnelle des personnes handicapées mais aussi leur implication dès la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des programmes de développement.

Le forum africain des personnes handicapées appellent également les pays africains à aller au-delà de la simple ratification pour mettre en œuvre effectivement la convention des nations unies relatives aux droits des personnes handicapées. Le directeur de cabinet représentant le ministre en charge de l’action sociale à rassurer le forum africain de l’accompagnement du gouvernement togolais. Créer en 2015à Nairobi, le FAPH regroupe 57 organisations africaines des personnes handicapées.

Tchaazing’nam BAGAH