L’Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire ANSAT lance chaque année une campagne d’achat de céréales afin de prélever les excédents de production, des stocks de céréales pour la constitution du stock national de sécurité. C’est dans cette optique que l’ANSAT était à kovié vendredi dernier dans le ZIO pour acheter du riz au producteur de la vallée de ZIO.

Les producteurs de riz de la vallée de zio écoulent une bonne partie de leur récolte. L’Agence Nationale de Sécuritaire Alimentaire du Togo leur a acheté 30 tonnes de riz à raison de 380.000 f la tonne, soit un total de 11.400.000 CFA.La campagne d’achat de céréales est ainsi lancée pour le compte de 2019 à 2020. Cette année, l’ANSAT compte orienter ses discussions avec le monde agricole sur la bancarisation des organisations paysannes, et des producteurs vivriers. L’ANSAT donne le ton. Pour les premiers achats de cette campagne, l’agence paye par virement bancaire. L’initiative est appréciée. Les campagnes d’achats de céréales de l’ANSAT constituent une opportunité d’écoulement des produits par les producteurs.

Elles permettent aux opérateurs économiques de disposer des informations nécessaires, pour accéder aux marchés nationaux, sous régionaux et internationaux. Les producteurs de kovié ont été sensibilisés sur les différents programmes mis en place par le gouvernement en vue de soutenir la production agricole, le MIFA et le FNFI. Ils ont également eu droit à une séance d’échange sur le Plan National de Développement et ses orientations.

Madjé AKAKPO

Mise en ligne par Ulrich AMEGA