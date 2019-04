Le Togo a pesé de tout son poids à ce grand rendez-vous des bailleurs de fonds.la diplomatie offensive du chef de l’état porte déjà ses fruits. Togo Is best to go, le Togo est bien parti pour décoller, c’est la déclaration forte des opérateurs économiques pour dire que l’une des meilleures destinations en Afrique pour investir est désormais le Togo. Résultat immédiat, le numérique qui occupe une bonne place dans le PND, décroche un fond d’investissement.

100millions de dollars US.la différence dans l’innovation digitale, le Togo entend aussi être au rendez- vous des champions numériques en Afrique et dans le monde. C’est un secteur véritable gisement d’emploi, et la signature de ce fond viendra contribuer aux efforts du gouvernement de révolutionner toute initiative innovante des TIC dans la mise en œuvre du Plan National de Développement PND.

Adolphe PAKAA

Ulrich AMEGA