ACTIVITES CNJ / CJD A ADETIKOPE

Les populations d’Adétikopé mobilisées pour soutenir les membres du Conseil National de la Jeunesse (CJD) et le Collectif des Jeunes pour le Développement (CJD) dans leur démarche de sensibilisation sur la paix et la démocratie au Togo. Dans un esprit de partage, ils ont ensemble réfléchi sur les mécanismes nécessaires pour préserver la paix et le vivre ensemble. Des valeurs essentielles pour un développement harmonieux et durable.

Les membres de ces deux regroupements de la jeunesse ont alors exposé à l’assistance leur projet. Celui de faire de la jeunesse togolaise, une génération épanouie et responsable.

Cette rencontre s’inscrit dans le contexte de la grande tournée nationale entreprise par les deux structures il y a de cela trois mois. Elle a connu la participation de la diaspora qui a profité de l’occasion pour appeler la jeunesse à proscrire la violence et cultiver l’esprit patriotique. Après cette étape, la tournée va se poursuivre pour atteindre les autres préfectures du Togo.