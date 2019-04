Un destin commun au cœur de cette rencontre de haut niveau.Il s’agit d’une ambition.la grande ambition pour les chefs d’états de conjuguer leurs efforts avec les financiers du secteur privés africains pour construire l’Afrique. Une Afrique résolument tournée vers le développement avec ses potentialités endogènes. AFRICA CEO FORUM, c’est une initiative de jeune Afrique Média Groupe éditeur de jeune Afrique qui diffuse un crédo, c’est d’abords aux africains de croire et d’investir en Afrique.

Et l’idée fait son bonhomme de chemin. A cette 5eme édition, plusieurs chefs d’états dont le président togolais Faure GNASSINGBE ont fait le déplacement de Kigali en terre rwandaise. Actionnaires d’entreprises africaines, investisseurs nationaux et dirigeants de multinationales, des patrons qui font bouger le secteur privé africain sont aussi là. Plus de 1500 participants. Le président Paul KAGAME du Rwanda et la présidente de la république de l’Ethiopie SAHLE-WORK ZEWDE ont donné le ton au panel.

Le thème débattu longuement porte sur la zone de libre échange en Afrique, les grands ultimes défis à relever pour qu’elle soit enfin une réalité. Puis l’honneur au Togo de présenter aux opérateurs économiques tous ses attraits qui peuvent séduire les investisseurs.Et c’est le chef de l’état en personne qui ouvre le débat en présentant le Plan National de Développement PND, prévu pour être financé à 65% par le secteur privé.

Adolphe PAKAA

mise en ligne par Ulrich AMEGA