Les experts de la commande publique apportent leurs conseil et compétences, pour un marché public efficient au Togo. Pour les aider çà jouer ce rôle d’éclaireur afin d’éviter les fraude et mieux exécuter les commande publiques selon les procédures définies, ils se sont constitués en une association dénommée Association Togolaise des Experts en Commande Publique ATECOP. Elle a été portée sur les fonts baptismaux au cours d’une assemblée générale constitutive ce 18 octobre.

Un espace d’échange et de concertation pour les professionnels et experts de la commande publique au Togo c’est chose faite. L’organe devant leur permettre de s’exprimer d’une seule voix a vu donc le jour ATECOP. L’association va être pilotée par un bureau de 9 membres pour une durée de 2 ans. Il s’agit pour le bureau d’œuvrer au maintien et à l’amélioration des normes d’éthique des professionnels de la commande publique et faciliter le transfert de compétence en matière de passation des marchés publics

Ils veilleront ainsi à travers leur appui technique et conseil à la bonne exécution des procédures de passation des marchés publics et contribueront au respect des réglementations en vigueurs. Avec les acteurs du secteur de la commande publique, ils constituent désormais un gage pour un achat public efficient. Et tout ceci en apport avec ce que fait déjà l’autorité de régulation des marchés publics ARMP pour un développement socio-économique inclusif du Togo.

rédaction tvt