Les responsables de l’ordre national des ingénieurs du Togo ONIT se sont réunis ce 27 juillet en assemblée générales extraordinaire afin de faire le point des activités menées et adopter un nouveau règlement intérieur. Il est ainsi question de débattre des défis liés à la profession d’ingénierie et assurer une cohérence entre l’éthique et la participation des professionnels du métier pour le bon développement du pays.

Il était également question au cours de cette rencontre de faire des propositions pour une meilleure prise en compte de leur recommandation en ce qui concerne le PND formulé au cours de l’atelier national de réflexion de l’ordre. Les ingénieurs ont également échangé autour de l’organisation prochaine de la seconde édition de la journée nationale des ingénieurs de Togo en décembre prochain.

Robert KPOTOBGE

Elie AGBA-GNADAO