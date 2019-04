Plusieurs gestes significatifs ont ponctués ce dernier jour. Jour apothéose du forum et de la foire du paysan à Kara. On peut retenir les signatures des conventions de garantie et contrats de financement, la décoration des acteurs qui se sont distingués par leur ingéniosité dans le secteur durant toute l’année, et la remise d’un lot de kits logistiques à la filière cotonnière. Tout se passe au moment où les stands de la foire repliaient leurs expositions.

Les panels et échanges B to B ont fait place à une ambiance bon enfant à l’arrivée du premier ministre pour la clôture des travaux. Pendant les trois jours, toutes les discussions ont tournées autour des transformations du secteur agricole conformément aux objectifs du Plan National de Développement PND. Une nouvelle vision traduite par des résultats éloquents. Au premier niveau ce trouvent des champions dans différentes chaines de valeur. Par mérite, ils reçoivent chacun, une distinction honorifique au nom du chef de l’état. Onze sont élevés au rang d’officier du mérite agricole, et 17 dont 3 femmes élevés au rang de chevalier du mérite agricole. Une reconnaissance à leur contribution au développement du secteur, en termes de financement, de restructuration des acteurs, de la transformation des matières premières agricoles, et surtout de la production.

Plusieurs conventions de fonds de garantie et des contrats de financement ont été signés. Ce sont des résultats des rencontres B to B et de la facilitation opérée en permanence par le MIFA, depuis sa mise sur pied. Toujours dans la vision du PND, le secteur agricole se veut un maillon sur et dynamique, et des moyens conséquents doivent être déployés pour soutenir l’engagement des producteurs et techniciens agricoles. Ici, La filière coton se taille la part du lion. 32 motos et 06 véhicules tous terrains ont été remis à la Fédération Nationale des Producteurs de Coton et à la coordination nationale. Le premier ministre Komi Selom KLASSOU a eu droit à une visite guidée dans les différents stands. Un espace riche des producteurs agricoles locaux transformés, et des compétences locales qui œuvrent efficacement à cette transformation locale. La foire du paysan 11e édition,vient de prendre fin.Le rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine.

Adolphe PAKAA

Mise en ligne par Ulrich AMEGA