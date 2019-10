La célébration de la journée internationale de la femme rurale c’était hier dans la préfecture d’Agou. Les femmes de la localité ont manifesté à travers cette journée leur volonté de redoubler leurs efforts pour la promotion de la femme togolaise et l’émergence du Togo.

Les femmes de la préfecture d’Agou se sont retrouvées pour célébrer l’apothéose de la journée de la femme rurale. Dans une ambiance festive elles ont exprimé leur engagement au profit de la promotion de la femme togolaise notamment dans la réalisation des projets de production, de transformation et de sécurité alimentaire. Pour la ministre de l’action sociale, « l’objectif de cette journée est de valoriser le potentiel des femmes rurales et d’attirer l’attention des gouvernants et autres acteurs sur les problèmes auxquels elles sont confrontées dans leurs efforts quotidiens afin qu’une attention particulière leur soit accordée »

La contribution des femmes surtout celles rurales dans le secteur agricole est immense car elle représente 56,4% des actifs agricole et 43% des transformateurs des biens au Togo

Firmin ADJINARE