APPEL A PROJETS CITOYENS 2017 : LES LAUREATS ONT REÇU LEURS ATTESTATIONS

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique a remis le jeudi 11 janvier à Lomé, des attestations aux Organisations de la Société Civile (OSC), lauréates de l’appel à projets citoyens 2107 au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de tutelle, Guy Madjé Lorenzo.

Cette activité, deuxième du genre s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique nationale de formation civique et d’éducation à la citoyenneté (PNFC-EC) qui

entend amener les populations à s’approprier les valeurs républicaines pour oeuvrer au

développement du pays. L’objectif est d’appuyer les OSC afin de promouvoir la participation

citoyenne sur toute l’étendue du territoire national.

Sur 146 OSC ayant répondu à cet appel à projets, 22 ont été retenues au terme d’un

processus de sélection transparent et rigoureux pour avoir élaboré des projets conformément aux thématiques définies.

Le ministre Lorenzo après avoir félicité les lauréats, a salué l’initiative du chef de l’Etat de

doter le Togo d’une PNFC-EC pour faire face à l’incivisme grandissant depuis l’année 1990. Cette politique, a-t-il souligné porte déjà ses fruits et ne peut en faire davantage sans l’implication effective et soutenue des OSC qui sont à l’heure actuelle une véritable force dont la contribution s’avère indispensable pour permettre aux populations de s’approprier véritablement les valeurs civiques et citoyennes.

Pour lui, à travers cette démarche le gouvernement veut faire des OSC « des entités

privilégiées de relai de l’éducation à la citoyenneté, en vue de bâtir ensemble une nation moderne, forte, unie et prospère dans laquelle émergent des citoyens conscients et respectueux de leurs droits et devoirs, des lois et des valeurs républicaines, des citoyens réconciliés et engagés dans une culture de paix, des citoyens solidaires et dévoués envers leurs communautés ».

D’après le ministre, au-delà de la remise symbolique des attestations, il s’agira pour les OSC d’oeuvrer aux côtés des autorités du pays, avec le concours des autres acteurs, à éveiller l’esprit civique au niveau de l’ensemble des Togolais afin de les préparer à une citoyenneté plus active et responsable. M Lorenzo a exhorté les lauréats à faire bon usage des fonds qui seront mis à leur disposition pour l’atteinte des résultats escomptés.

Le représentant de l’association Action de Communication pour un Développement Intégral

et Durable (ACDID), M. Seouté Alouadjou a, au nom des lauréats, exprimé sa gratitude au

ministère en charge de la Formation civique. Il a fait savoir que sa structure a élaboré un projet pour sensibiliser les élèves sur les comportements civiques et citoyens afin de prémunir les violences et la destruction des biens publics et privés observées surtout en période de grève. Ce projet, a-t-il précisé, débutera dans la région de la Kara et consistera entre autres à la mise en place de veilles quotidiennes et de panneaux de sensibilisation dans les établissements scolaires.

