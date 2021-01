APPROPRIATION DES STRATEGIES D’ELABORATION D’UNE PME PAR LE JEUNES ENTREPRENEURS

L’agence nationale de la promotion et de garantie de financement des PME/PMI ANPGF dont l’objectif consiste à assister les entreprises a initié une formation à l’endroit des jeunes entrepreneurs sur les stratégies d’élaboration des plans de développement de leurs entreprises. Objectif, assurer leur pérennité et le renforcement de leur capacité afin de maintenir leur compétitivité et un développement durable leurs diverses entreprises.

Le Togo veut tripler sa production aviaire d’ici les 5 prochaines années et il n’est pas question que la grippe aviaire de type H5N8 détourne le gouvernement de cet objectif. A cette rencontre les professionnels du secteur de l’élevage et de la santé animale s’approprient le contenu du nouveau plan opérationnel de lutte contre la maladie. Ils seront soumis à un exercice de simulation en vue de mieux maitriser les nouvelles techniques de gestion de la grippe aviaire H5N8.

Depuis 2007 la FAO accompagne le Togo dans la riposte contre la grippe aviaire. Le plan opérationnel révisé de lutte contre la maladie en est un dérivé. Le processus au niveau du Togo avance pour faire face à d’éventuel cas de la grippe aviaire de type H5N8. La FAO a doté la direction de l’levage d’un PCR qui leur permet de diagnostiquer les virus et particulièrement le virus de la grippe aviaire.

En vue de détecter et mieux gérer les éventuels foyers de la grippe aviaire H5N8 au Togo, le gouvernement en appelle à la collaboration des éleveurs. Un programme d’indemnisation est mis en place lorsqu’une ferme aviaire venait à être touché par la maladie.

Elie AGBA GNADAO