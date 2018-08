Le projet national de promotion de l’entrepreneuriat rural PNPER change désormais de tutelle. Confié depuis sa mise en œuvre en 2015 au ministère de l’agriculture, ce projet d’amélioration des conditions de vies des populations rurales passe sous la tutelle du secrétariat d’Etat chargé de l’inclusion financière et du secteur informel. Les acteurs du dit projet sont donc réunis à Lomé ce 22 aout dans le but de mettre en place une nouvelle orientation du PNPER et permettre à ces acteurs de se l’approprier pour son bon fonctionnement.

Des experts internationaux et nationaux, mais aussi les différents acteurs impliqués dans le projet sont unanimes et s’engagent aux côtés du gouvernement pour ressusciter et relancer le PNPER. Pour y parvenir, il faut d’abord s’approprier les fondamentaux du projet dans sa nouvelle version conformément aux recommandations du FIDA, fonds international de développement agricole.

Le PNPER est l’un des projets du gouvernement togolais pour parvenir à une transformation réussi du milieu rural. Il devra contribuer à la réduction du chômage et du sous-emploi.

Elie AGBA GNADAO