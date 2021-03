ARRIVEE DES VACCINS

Le gouvernement togolais a accueilli ce 07 mars les premiers vaccins contre le covid19 en faveur du Togo à l’aéroport internationale Gnassingbé Eyadema. On parle de 156000 doses d’Astrazénéka. Autorités sanitaires et partenaires en développement du pays étaient présents pour la réception de cette première vague de vaccin de l’initiative covax. L’UNICEF a assuré la commande et le transport des vaccins. ‘’Pour l’UNICEF, le Togo fait partie des tous premiers pays dans le monde à recevoir les doses de vaccins contre le covid19’’. Le processus va encore se poursuivre dans les plus bref délais.

C’est une étape importante dans le processus de distribution et d’administration du vaccin contre le covid19 au Togo. Cette livraison de vaccin est le fruit de la solidarité internationale. L’arrivé de ce vaccin fait suite à la validation du plan de vaccination décliné par le gouvernement.

La cargaison contient également 157000 seringues et 1575 boites de sécurité. Ce premier lot sera d’abord administré au personnel de santé et à une partie de la population de 50 ans et plus résident dans le grand Lomé.

Elie AGBA GNADAO