Le personnel administratif de l’assemblée nationale se dote d’un syndicat pour mieux défendre ses intérêts et droits. Les travaux de l’assemblée générale constitutive ont été ouverts ce 23 aout et devront déboucher sur la mise d’un bureau en place.

Une concrétisation de l’une des mesures prises par le président de l’assemblée nationale Dama Dramani en dotant le personnel d’un statut le 22 décembre 2017 afin d’améliorer ses conditions de travail et de vie. Le syndicat du personnel constitue non seulement une tribune d’échange mais également un canal en vue du renforcement des capacités du personnel de l’assemblée nationale pour plus de rendement dans leurs prestations.

Les travaux vont porter sur la communication, sur le syndicalisme, l’étude des statuts et du règlement intérieur aussi que des textes fondamentaux.

Elie AGBA GNADAO