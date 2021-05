ATELIER D’ORIENTATION SUR LES APPROCHES DE MOBILISATIONS DES RESSOURCES ATBEF

Comment trouver de nouvelles stratégies pour mobiliser plus de fonds afin d’aider la population togolaise en matière de la promotion de la santé sexuelle et reproductive ? la question est au cœur d’une rencontre qui a regroupé les organisations de la société civile. Une initiative de l’ATBEF et ses partenaires.

Ils mettent en place des stratégies convaincantes pour ramener les partenaires à les accompagner dans la mise en place de leurs projets. L’Association Togolaise pour le Bien-Etre Familial ATBEF ensemble avec les organisations de la société civile mènent des actions coordonnées pour asseoir leur programme en matière de santé des droits sexuels et reproductif au Togo.

Les ressources se font rare trouver des solutions devient urgent et cette formation de deux jours se veut stratégique. Les membres des organisations de la société civile ont une meilleure connaissance des approches de mobilisations de ressources dans le domaine du plaidoyer, un pas de plus vers l’atteinte des objectifs.

Elie AGBA GNADAO