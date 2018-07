Le système d’information géographique SIG est un élément très important dans la planification et les politiques de développement. La direction générale de l’aménagement du territoire avec l’appui de l’UEMOA a réuni ce 19 juillet à Lomé les acteurs et les professionnels du SIG afin qu’ils s’approprient les sources de données et d’informations territoriales disponibles dans notre pays et comment partager ces informations avec tous les acteurs en vue d’une exploitation judicieuse au profit des communautés.

Elie AGBA GNADAO