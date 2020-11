AUDIENCE PR/ AMBASSADEUR D’EGYPTE EN FIN DE MISSION AU TOGO

Dr HOSSAM Hussein, ambassadeur de la république Arabe d’Egypte au Togo est en fin de mission au Togo. Il est allé ce jeudi 05 novembre 2020, faire ses adieux au chef de l’Etat, Faure Essozimna GNASSINGBE à l’issue de deux ans de mission accomplie au Togo dans divers domaines pour le bonheur des deux peuples, Egyptien et togolais. L’ambassadeur s’est exprimé sur ces deux années passées en terre togolaise à sa sortie d’audience.

« J’ai transmis à son excellence, les salutations du président Egyptien, et je l’ai aussi informé de la fin de ma mission dans cet aimable pays, tout en lui présentant mon successeur. Nous avons aussi parlé des relations de coopération entre nos deux pays, au niveau économique, politique, des relations de coopération technique. L’Egypte a offert une ferme agricole pour le Togo dans un village de sokodé, aussi nous avons les bourses et stages offerts par l’Agence Egyptienne pour le Partenariat et le Développement. Nous recevons chaque année, près 90 cadres togolais pour être formés, et aussi pour les relations commerciales. J’avoue que c’est un bilan satisfaisant, et je pense que ceci va se poursuivre pour le bonheur de tous », a laissé entendre l’ambassadeur Egyptien le Dr HOSSAM Hussein

Ulrich AMEGA