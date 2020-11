AUDIENCE PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE/AMBASSADEUR DE FRANCE AU TOGO

La Présidence de l’Assemblée nationale : Entretien avec Jocelyne CABALLERO, nouvelle ambassadrice de France au TogoCe jeudi 5 novembre 2020, la Présidente de l’Assemblée nationale, Yawa Djigbodi TSEGAN s’est entretenue avec Jocelyne CABALLERO, nouvelle ambassadrice de France au Togo.

Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays, la dynamisation des groupes d’amitié, l’éducation des jeunes à la citoyenneté et au numérique, le leadership féminin et la mise en la mise en œuvre du Plan National de Développement PND

« J’ai été reçu par la Présidente de l’Assemblée nationale togolaise. Nos discussions ont porté sur toutes les afflictions sociales. Nous avons parlé aussi de diplomatie parlementaire c’est-à-dire des contacts entre l’Assemblée nationale togolaise et l’Assemblée nationale française et puis généralement le rôle du groupe d’amitié et de rendez-vous important que constitue l’Assemblée des parlementaires francophones. Plus spécifiquement, la Présidente a insisté sur le rôle de l’éducation et l’action de la France dans ce domaine est très importante. Du rôle de l’éducation à la citoyenneté, du rôle de l’éducation numérique et puis nous avons parlé naturellement puisque nous sommes toutes les deux des femmes, du rôle de la femme, de la prise la responsabilité par les femmes dans le monde politique, économique et associatif », a laissé entendre Jocelyne Caballero, Nouvelle Ambassadrice de la France au Togo à la sortie de l’audience.

Jocelyne Caballero est née le 28 mars 1959 à Neuilly-sur-Seine, et est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’université Paris Sorbonne. Elle a occupé de nombreux postes consulaires et d’ambassadeur. Avant sa nomination pour le Togo, son Excellence Jocelyne Caballero était ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la principauté d’Andorre de 2016 à 2020.

