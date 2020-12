AWOODE/ LA NOUVELLE MARQUE AFRICAINE VOIT LE JOUR

C’est une nouvelle marque qui se veut défenseur de la culture et de l’originalité africaine. Elle est dénommée AWOODE AFRICAN PRIDE. Une imagination d’un jeune économiste togolais résidant aux Etats- Unis depuis plus de 10 années déjà. Le lancement de cette marque a eu lieu ce dimanche 06 Décembre 2020 à l’hôtel EDA OBA de Lomé.

Pathkon Réné KOMBATE innove dans le vestimentaire avec AWOODE AFRICAN PRIDE. Une marque de grandeur selon son concepteur à cause de sa qualité et de son originalité. Le concept concilie les cultures vestimentaires africaines et les classiques. Son logo symbolisant l’union des peuples africaines, et la créativité togolaise.

« Le constat c’est que nos pays africains, n’ont pas de marque à l’international, et on a tendance à acheter des marques étrangères. C’est ça qui m’a conduit à créer ce concept afin de pouvoir lancer une marque qui va symboliser l’Afrique en général. Parce que nous sommes à l’heure de la mondialisation, et on doit se démarquer et démontrer que nous avons ce génie créateur », a laissé entendre le concepteur.

Deux modèles de T-shirt 100% coton, et deux autres polo mixé de pagne Woodin griffés Awoodé sont de la première collection. Les mordus de la mode peuvent déjà trouver les produits de la nouvelle marque dans les boutiques de prêt à porter, et auprès des distributeurs agréés.

Ulrich AMEGA