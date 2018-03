Depuis ce 1er mars 2018 à 0h 1mn, l’espace aérien supérieur togolais bénéficie d’un guidage radar au bénéfice des aéronefs. Une mise en œuvre par l’ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar) et qui offre des avantages comme la réduction des normes de séparation horizontale entre aéronefs de 10mn à moins de 2mn.

La nouvelle disposition est un pas en avant pour la sécurité de la navigation selon, le représentant du ministre des transports Gnama LATTA Directeur Général de l’ANAC (Agence National de l’Aviation Civile) et permettra une économie des aéronefs en carburant.

L’aboutissement de ce projet est le fruit d’un processus marqué par l’acquisition des équipements de communication et de surveillance radar, la formation des contrôleurs et des techniciens de maintenance, et l’organisation des études de sécurité. Mise en œuvre au Togo et au Bénin le guidage radar sera chose faite jusqu’en 2019 dans l’espace de l’ASECNA.

Elie AGBA-GNADAO