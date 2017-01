CAN GABON 2017: LA COMMISSION DE MOBILISATION DES FONDS EN TOURNEE DE SENSIBILISATION A L’INTERIEUR DU PAYS

Tweet on Twitter

une délégation du comité de mobilisation des fonds pour le soutien des Eperviers du Togo à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017 a échangé le mardi 10 janvier avec les opérateurs économiques, les chefs de services, et autres représentants de la société civile, ainsi que les populations d’Aného, de Kpalimé, de Tchaoudjo et de la Kozah, sur le bien-fondé de cette action de collecte de fonds.

A Tchaoudjo et dans la Kozah la délégation a été conduite par le président dudit comité,

Mèba Essohouna Germain et à Aného et à Kpalimé, par son premier vice-président, Auguste Dogbo.

L’objectif est d’exhorter et susciter l’adhésion des participants à l’action de soutien aux

éperviers initiée par le chef de l’Etat, Faure Gnassingbé et d’amener ceux-ci à contribuer

financièrement à la participation des éperviers à la CAN Gabon-2017, afin d’assurer une brillante participation du Togo à ce rendez-vous footballistique continental.

Les échanges ont porté sur les nouvelles mesures prises par les autorités togolaises pour une bonne gestion des fonds qui seront mobilisées et les stratégies de mobilisation des 5 milliards de FCFA pour soutenir les éperviers.

Les délégations ont sollicité l’apport financier des populations et autres acteurs à travers les numéros par lesquels les fonds seront envoyés, T-money : 93 64 66 66 ; Flooz : 96 36 96 89 et un compte ouvert auprès de la banque Orabank N° 067060700101.

Les différentes délégations ont rassuré les participants du compte rendu qui leur sera fait six mois après la CAN Gabon 2017, suivant leur cahier de charge. Elles ont imploré la bénédiction divine sur les éperviers et demandé à la population de les soutenir financièrement et moralement.

Ils ont présenté les excuses de l’ancien comité pour les manquements constatés lors de la gestion des fonds alloués pour la CAN 2013 et le long retard accusé avant le compte rendu fait à la nation toute entière.

Le préfet des Lacs, Datè Bénissan-Tétévi ; le secrétaire général de la préfecture de Kloto, M. Sogoyou Békéyi ; le préfet de Tchaoudjo, colonel Mompion Matiéïndou et le préfet de la Kozah, col. Bakali Hèmou Badibawu, ont exprimé leur gratitude au comité de mobilisation de fonds pour cette initiative qui selon eux, permet aux citoyens de manifester leur amour pour les éperviers. Ils ont exhorté les citoyens à faire un sacrifice pour contribuer à cette mobilisation de fonds, afin de permettre une bonne participation des éperviers à cette compétition continentale de football.

ATOP/AR