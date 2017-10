Les populations du canton d’Agou Nyogbo ont célébré le samedi 16 septembre leur fête traditionnelle « Tézan » sur le thème « Ensemble sauvegardons et perpétuons l’héritage de nos parents ».

Organisée par l’Association Nyogbo-Vision, qui regroupe tous les fils et filles de ce canton,

la fête Tézan ou fête des ignames est célébrée chaque septembre pour non seulement célébrer l’igname mais aussi rendre grâce aux mânes des aïeux pour avoir permis une bonne récolte et solliciter de meilleures conditions pluviométriques pour l’année en cours. Cette occasion de retrouvailles permet également aux natifs de Nyogbo de réfléchir et de débattre des sujets et questions du développement de leur milieu notamment dans les domaines des infrastructures routières, l’éducation, la santé et l’accès à l’eau potable.

A l’occasion, le président du comité d’organisation et le chef de canton d’Agou Nyogbo

respectivement Kplakpo Koffi et Togui Pebi V ont remercié tous ceux qui ont contribué à la

réussite de cette fête. Ils ont indiqué qu’au-delà des réjouissances populaires cette occasion permet de réfléchir sur les questions de développement de leur localité et de collecter des fonds pour entreprendre des travaux de construction et de réaménagement pour le bien-être des populations.

Le préfet d’Agou, Mme Blewoussi Ablavi Amouzou a salué cette initiative des filles et fils

d’Agou Nyogbo qui au-delà de la promotion de leurs valeurs culturelles s’intéressent au

développement de leur localité.

