Célébration ce 02 mars à Lomé du nouvel an Chinois. La culture Chinoise a été célébrée en différé dans toute sa splendeur à l’institut Confucius de l’université de Lomé. Il est question pour la chine de partager avec le Togo sa joie d’entrer dans une nouvelle année. Selon le calendrier Chinois, le nouvel an 2018 correspond à l’année du « chien de terre » qui est le dernier jour du printemps chinois et en même temps le nouvel an agricole.

La commémoration de la fête des lanternes et celle de la fête du printemps, l’année du chien de terre est une occasion de partager avec les chinois leur culture, de découvrir le sens des deux fêtes et le symbole du chien en tant que signe zodiacal. Le nouvel an chinois a été en effet célébré en chine le 16 février dernier.

Elie AGBA-GNADAO