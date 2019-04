Le chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE a procédé ce 23 avril 2019 aux cérémonies de lancement de la sous composante transfert monétaire du projet filets sociaux et services de base à Cinkassé plus précisément à Timbou. L’objectif est de répondre à l’axe 3 du Plan National de Développement pour les populations les plus défavorisées.

Le plan d’action social du président de la république Faure Essozimna GNASSINGBE se renforce d’avantage sur le terrain en faveur des populations, les filets sociaux et services de base, une composante incluant les transferts monétaires pour contribuer à lutter contre la pauvreté à la base. Le chef de l’état toujours à l’écoute des populations, œuvre à l’amélioration de leur vécu quotidien. Ainsi, 61.000 ménages issus de 585 villages des 209 cantons les plus pauvres du Togo, percevrons tous les trois mois, et ce, durant deux ans, la somme de 15000 francs CFA, pour leurs besoins d’alimentation, de santé, de scolarisation des enfants, et pour la constitution d’une épargne en vue du démarrage d’ activités génératrice de revenus.

La lutte contre la pauvreté et le renforcement de la solidarité sont une priorité de l’action gouvernementale, sous l’impulsion du président de la république. Exécuté par la ministre en charge du développement à la base, Mme Victoire DOGBE, ce programme bénéficie du concours financier de la banque mondiale. Les populations de Cinkassé très fiers de cette action du chef de l’état, lui ont offert un cheval et un boubou blanc, signe de paix et de joie.

Désiré ALOYE

Mise en ligne Ulrich AMEGA