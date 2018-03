AA+, c’est la notation attribuée au fonds de solidarité africain FSA par l’Agence de Notation WARA, West Africa Rating Agency. Plusieurs facteurs ont milité en faveur de ce chiffre. La cérémonie de présentation du trophée de notation s’est déroulée ce 28 mars à Lomé.

Le processus de notation est une suite logique de la mise en œuvre du plan à moyen terme 2016-2020, dont le FSA s’est doté, afin de jouer pleinement et avec efficience son rôle de catalyseur des financements dans les Etats membres. Une notation matérialisée par ce trophée.

14 pays africains sur les 54 sont actionnaires du FSA. Les interventions du fonds au Togo sont multiples. Le FSA a été créé le 21 décembre 1976 avec pour mission de faciliter le développement économique de ses Etats membres. Et pour atteindre ses objectifs, le fonds dispose de 3 techniques d’intervention à savoir la garantie des prêts bancaires et des émissions d’emprunt obligataire, la bonification du taux d’intérêt et l’allongement de la durée des prêts. Son siège se trouve à Niamey au Niger

Elie AGBA GNADAO