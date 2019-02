Le président de la république Faure Essozimna GNASSINGBE a procédé ce 15 février à la pose de la première pierre de l’hôpital Saint-Pérégrin. Un hôpital de référence de dernière génération répondant aux normes internationales pour offrir des soins de qualité aux populations en cas de pathologie complexe. La réalisation de cette importante infrastructure sanitaire, la première au Togo est à mettre à l’actif de la direction de la caisse nationale de sécurité sociale.

La grandeur de l’acte que pose le président de la république Faure GNASSINGBE n’a d’égale que l’hôpital innovant qui va émerger sur le site aménagé à cet effet dans un délai de 15 mois.

A la fin des travaux, voici à quoi va ressembler l’ouvrage sur le plan architectural.

Cout du projet 17 milliards de FCFA entièrement financé par la caisse nationale de sécurité sociale. L’engagement citoyen de cet organisme de droit privé, d’utilité publique chargé de la couverture sociale des travailleurs pour concrétiser cet ambitieux projet du chef de l’état fait suite à un constat. En ce qui concerne l’offre de soin, la CNSS mise sur l’hôpital américain de paris. Il est développé à cet effet pour l’hôpital saint pérégrin, une approche unique originale qui va permettre de donner des soins de qualité à moindre cout aux populations, le tout dans un bref délai.

Avec la réalisation de l’hôpital saint pérégrin, c’est une nouvelle page de l’histoire du système sanitaire togolais qui s’ouvre. Celle de la maturation. Pour le ministre de la santé et de l’hygiène publique, cette maturation fait appel à un nouveau paradigme, la protection sociale. C’est de la rencontre entre sécurité sociale et système de santé qu’est né l’hôpital de saint pérégrin dont les retombées attendues sont énormes. L’hôpital saint pérégrin porte le nom du saint protecteur des malades désespérés. Lui-même atteint d’une maladie incurable à la jambe à 60ans, il ne doit le salut qu’à une guérison miraculeuse. La vision des plus hautes autorités du pays est de faire en sorte que l’aura de l’hôpital saint pérégrin rayonne au-delà des frontières nationales dans la sous-région ouest africaine.

Tchaazing’nam BAGAH

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO