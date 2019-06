L’ouverture du premier forum économique Togo-UE a eu lieu ce jeudi à Lomé. Plus de milles participants parmi lesquels investisseurs et d’éminentes personnalités du monde des affaires ont répondus présents à ce grand et important rendez-vous des affaires. Les travaux de ce forum ont été ouverts par le président de la république Faure Essozimna GNASSINGBE.

L’hymne de l’union européenne a raisonné à Lomé. Le premier forum économique Togo-Union Européenne est désormais officiel. Un forum inédit, un rendez-vous d’affaire historique entre le Togo et les 28 pays de l’union européenne. Le principal enjeu de cette importante rencontre de haut niveau est de bâtir des relations économiques durables et pérennes entre le Togo et l’Union Européenne. Il s’agit également d’amener l’UE à accompagner le Togo dans la mise en œuvre du Plan National de Développement PND 2018-2022 à travers le financement des projets structurants qu’il renferme. Pour convaincre les hommes d’affaire Européens à mettre la main à la poche, le Togo met en avant tout ses atouts.

Pour le vice-président de la commission Européenne, cette rencontre s’intègre parfaitement dans le nouveau partenariat économique et commercial que l’Europe souhaite établir avec l’Afrique, dans le contexte de la nouvelle alliance Afrique-Europe, pour des investissements et des emplois durables. C’est dans ce sens qu’il a salué la tenue de ses assises qui visent à attirer et à accroître au Togo, des investissements privés Européens dans les secteurs porteurs tels que, l’Energie, l’Agro-industrie, les transports et le secteur extractif. Il a aussi salué la vision du président de la république Faure Essozimna GNASSINGBE pour sa vision de faire du Togo, un pays émergent d’ici à l’horizon 2030, et tous les efforts consentis dans ce sens pour améliorer le climat des affaires et assainir l’environnement politique.

La tenue de cet important forum salué par tous, est à mettre à l’actif d’un homme, le chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE. Il a rêvé, il a osé et il a cru. Aujourd’hui c’est chose faite. Mais loin de dormir sur ses lauriers, il est encore là pour encourager ceux qui hésitent encore. Pour le bien être des togolais, il veut toujours faire plus et mieux. Nous avons fait là, le choix le plus pertinent dans la quête d’un mieux-être collectif, et d’une prospérité partagée, a lancé le président de la république.

Tchazing ‘nam BAGAH

Mise en ligne par Ulrich AMEGA.