CLIMAT DE PAIX ET DE SECURITE: un acquis à consolider

Depuis des années, le Togo jouit d’un climat de paix et de sécurité grâce aux efforts des plus hautes autorités du pays, sous le leadership du Chef de l’Etat, Faure Essozimna Gnassingbé qui ne cesse d’œuvrer à l’instauration d’un environnement paisible et propice aux activités économiques et aux investissements.

Dans son message sur l’état de la nation à l’occasion 59è anniversaire de l’indépendance de notre pays, le Chef de l’Etat a déclaré à juste titre, « Nous le savons, les germes de la croissance durable et inclusive à laquelle nous aspirons ne peuvent éclore qu’à la faveur d’un climat de paix, de sécurité et de stabilité ».

En effet, le Togo est une exception par rapport aux autres pays de la sous-région en proie à toute sorte de menaces mettant en mal la stabilité et la cohésion sociale.

Plusieurs mécanismes et stratégies ont été mis en place à cet effet pour la sécurisation du pays.

Pour consolider cet acquis, le gouvernement a déployé, sous les orientations du Chef l’Etat, une stratégie de sécurisation du pays contenue dans un texte de loi sur « la sécurité intérieure afin de doter l’ensemble des acteurs des instruments adéquats, et de renforcer nos capacités opérationnelles dans le cadre de la coopération régionale ».

Dans cette dynamique, le gouvernement a transmis un projet de loi à l’Assemblée nationale sur la programmation militaire.

Ce texte adopté en décembre 2020 par les députés, fixe les nouvelles orientations relatives à l’effort de défense pour la période 2021-2025. Il donne par ailleurs les détails sur la programmation des moyens militaires sur la même période et définit les priorités opérationnelles ainsi que les choix capacitaires essentiels.

Déjà en 2014, des réformes avaient été entreprises en vue de la refondation du dispositif national de défense. L’objectif étant de renforcer et d’adapter l’outil de défense aux mutations sécuritaires nationales et sous régionales.

L’expérience et l’engagement du Président de la République permettent donc à notre pays de faire face efficacement aux nouveaux défis sécuritaires qu’impose le contexte sous-régional et mondial.

Plusieurs dirigeants et organisations internationales reconnaissent à notre pays, cet environnement de paix et de stabilité, et n’hésitent pas à adhérer aux initiatives que prend le Chef de l’Etat en vue de contribuer à la pacification des foyers de tension dans la sous-région et sur le plan continental. Aussi, des partenaires au développement font-ils confiance à l’hospitalité légendaire des Togolais.

Chaque citoyen doit faire sienne cette volonté du Chef de l’Etat en faisant preuve de vigilance en vue d’être gardien de la sécurité collective, gage de la prospérité économique et du développement du Togo.