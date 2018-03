Fin des travaux des présidents d’Assemblée Section Région Afrique de l’Assemblée Parlementaire Francophone ce vendredi 16 mars 2018 à Lomé. Les différentes délégations présentes à cette rencontre ont passé au peigne fin les points à l’ordre du jour. Les sujets relatifs à la migration et aux questions de développement ont été discutés. Les travaux conduits par le premier vice-président de l’APF ont été sanctionnés par un communiqué.

Les différentes délégations présentes à Lomé, ont de commun accord formulé des recommandations devant mieux définir des outils capables de trouver des solutions durables aux maux qui minent le continent. On a parlé de la promotion de l’emploi des jeunes pour les décourager de la traversée de la méditerranée. Aussi les questions de sécurité et de stabilité des pays africains ont-elles été discutées. La conférence s’est félicitée des mesures d’apaisement initiées par le chef de l’Etat Faure GNASSIGBE au Togo, et encourager le dialogue en cours dans le pays.

Elie AGBA GNADAO