Le forum Togo Union Européenne a pris fin ce vendredi sur des notes de satisfaction après deux jours de travaux. La cérémonie de clôture de ce premier forum économique Togo-UE a été présidée par le chef du gouvernement Komi Selom KLASSOU.

Satisfecit général lors de cette ultime session du forum économique Togo-Union Européenne. Satisfecit né du succès éclatant de cette rencontre d’affaire inédite et historique. En termes de chiffre, cela représente plus de 1000 participants contre 400 préalablement attendus. C’est également 141 projets viables et bancables validés pour un montant de 852 milliards de francs CFA contre 100 prévus. C’est dire que ce forum a tenu ses promesses mieux il est allé au-delà des attentes. Un résultat qui fait la joie du secteur privé. Bilan aussi positif du côté de la partie Européenne. On parle même de succès fulminants. Dans ce sens l’Union Européenne est claire et formelle.

Elle s’engage à accompagner la mise en œuvre du Plan National de Développement. Bilan, recommandations, cette ultime séance, c’est aussi les remerciements. Chacun des initiateurs, des organisateurs et des participants en a eu pour son rang et ses mérites. Une mention spéciale a été faite au président de la république Faure Essozimna GNASSINGBE dont le rêve c’est ainsi concrétisé. Ce premier forum Togo-UE est un véritable coup de pouce à la réalisation du Plan National de Développement. Le premier ministre Komi Sélom KLASSOU a ainsi exprimé toute la gratitude du chef de l’état, à l’ensemble des participants.

Le chef du gouvernement s’est également dit rassuré que les résultats obtenus vont contribuer à accélérer et consolider la croissance économique au Togo, avec en toile de fond, la réelle ambition de faire du Togo un pays émergent d’ici à l’horizon 2030. Pour un forum aussi réussi et salué par tous, le défi est de faire plus et mieux dans l’avenir. Et c’est ceux à quoi s’attèlent déjà les autorités togolaises

Tchazing’ nam BAGAH

Mise en ligne par Ulrich AMEGA