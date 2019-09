Les travaux de la session régionale de stratégie pour l’action climatique en Afrique de l’ouest ont pris fin ce 13 septembre à Lomé. Une initiative de la commission de la CEDEAO pour plus d’action aux niveaux national et régional face au phénomène des changements climatique qui frappe le monde entier. Conclusion des travaux : lancement d’un nouveau projet dénommé « alliance mondiale contre les changements climatiques plus (AMCC+) ». Et c’est pour densifier les actions de chaque pays dans cette lutte mondiale.

Face au changement climatique, les pays membre de la CEDEAO parlent à Lomé d’une seule voix. Les réflexions ont portées sur la stratégie régionale climat au niveau de l’espace communautaire et ont accouchés du projet : Alliance Mondiale contre les Changements Climatiques+ Afrique de l’Ouest.

Ce nouvel élan de Lomé est un moyen additionnel pour renforcer davantage la résilience des pays et population de la CEDEAO face au défi des changements climatiques. La mobilisation sur les plans national et régional s’impose pour hisser la sous-région ouest africaine à l’atteinte des objectifs 13 des ODD. Prendre des mesures urgentes pour lutter contre les changements climatiques afin de réduire la pauvreté et promouvoir le développement durable.

L’appel est donc lancé à chaque citoyen de la CEDEAO à jouer pleinement sa partition pour la restauration d’un environnement vivable pour tous. Un accent particulier est mis sur la presse comme élément essentiel de sensibilisation, communiquer pour un changement de comportement.

Gérard LAGOUDOU