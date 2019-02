Le Cercle d’Initiatives Citoyennes pour le Challenge et le Changement en Afrique CICCA organise depuis ce 22 février à Lomé un colloque international. Le thème retenu pour ce rendez-vous est : « Laïcité, religions et traditions : quelle spiritualité pour une cohésion sociale en Afrique ? ». Cette rencontre est organisée dans le double contexte de la journée de la société civile au Togo et des échanges périodiques entre le CICCA et l’association franco-togolaise Solidarité Lorraine Afrique SOLA.

La problématique de la cohésion sociale en Afrique au centre des travaux de ce colloque international. Des assises à mettre à l’actif du Cercle d’Initiatives Citoyennes pour le Challenge et le Changement CICCA suite à un constat.

Les travaux sont organisés en panel de discussion, véritable regard croisé sur des questions de fonds : « Laïcité, religion, et cohésion sociale en Afrique » puis « Quelle vie spirituelle pour l’Afrique : religion et démocratie en Afrique ».

Dans cette démarche philosophico-spirituelle, le CICCA se fait accompagner par l’association franco-togolaise Solidarité Lorraine Afrique SOLA.

A l’issue des présentes assises, un réseau de sentinelles de la tolérance et de lutte contre la stigmatisation au Togo et en Afrique sera mis en place. Un prix du meilleur acteur de tolérance et de la réconciliation nationale est également prévu dans le contexte de la nuit des droits de l’homme.

Tchaazing’nam BAGAH

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO